У Бангладеш близько 50 людей загинули в пожежі на фабриці з виробництва харчів та напоїв
Наразі невідомо, скільки співробітників на той момент було всередині та що спричинило пожежу
Світ — Марко Погуляєвський, 0 0
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На момент, коли вспалахнула пожежа, головні ворота фабрики Hashem були зачинені зсередини
Внаслідок пожежі на фабриці з виробництва харчових продуктів та напоїв поблизу столиці Бангладеш Дакки загинули щонайменше 49 людей, однак кількість жертв може зрости через загибель людей під час рятувальної операції.
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Пожежа розпочалася пізно ввечері 8 липня та охопила п’ятиповерхову фабрику Hashem, повідомляє «Радіо Свобода».
Наразі невідомо, скільки співробітників на той момент було всередині та що спричинило пожежу.
За словами заступника директора пожежної служби та цивільного захисту, на той час головні ворота закладу поблизу Дакки були зачинені зсередини.
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