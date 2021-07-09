На момент, коли вспалахнула пожежа, головні ворота фабрики Hashem були зачинені зсередини

Внаслідок пожежі на фабриці з виробництва харчових продуктів та напоїв поблизу столиці Бангладеш Дакки загинули щонайменше 49 людей, однак кількість жертв може зрости через загибель людей під час рятувальної операції.

Пожежа розпочалася пізно ввечері 8 липня та охопила п’ятиповерхову фабрику Hashem, повідомляє «Радіо Свобода».

Наразі невідомо, скільки співробітників на той момент було всередині та що спричинило пожежу.

За словами заступника директора пожежної служби та цивільного захисту, на той час головні ворота закладу поблизу Дакки були зачинені зсередини.