В результаті аварії в автобусі спалахнула пожежа і більшість пасажирів не змогли врятуватися

Щонайменше 45 людей загинули в ДТП за участю туристичного автобуса на заході Болгарії. Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що автобус мав північно-македонські номери і їхав зі Стамбула в Північну Македонію. Туристи поверталися до столиці країни Скоп'є після вікенду в Стамбулі.

ДТП сталася поблизу населеного пункту Боснек неподалік Софії в ніч на 23 листопада о 2:00 за місцевим часом. Причини аварії ще встановлюють, але, за попередніми даними, водій не справився з керуванням і автобус врізався в огорожу.

В результаті аварії в автобусі спалахнула пожежа. За попередніми даними, в ДТП загинули 45 людей, серед загиблих – 12 неповнолітніх. Загалом в автобусі перебували 52 людини. Кількох постраждалих доправили до лікарні з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів.

За повідомленням BBC, посольство України в Болгарії вже взаємодіє з болгарськими правоохоронцями, щоб з'ясувати, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії.