Чехи зібрали на генератори для киян 3,8 млн доларів

Чехи пожертвували 3,8 млн доларів (понад 163 млн грн) на генератори для Києва. Про це у суботу, 24 січня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Благодійний збір, який розпочався 21 січня, організувала волонтерська спільнота Dárek pro Putina (подарунок для Путіна). Вже через 20 годин було зібрано 10 млн чеських крон (близько 20 млн грн), а 23 січня зібрана сума сягнула 42 млн чеських крон (близько 86 млн грн). У суботу, 24 січня, Dárek pro Putina повідомила, що зібрала для Києва 80 млн чеських крон (понад 163 млн грн).

Крім того, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у неділю, 25 січня до Київщини надійдуть 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності. Це допомога від Середньочеського краю Чехії. Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.

Також завдяки чеській благодійній організації Post Bellum наступного тижня Харків отримає 49 генераторів різної потужності.

«Щиро дякую Чеській Республіці, регіональній владі, громадянському суспільству та всім чеським друзям України за конкретну й результативну підтримку [...] Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість», – написав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що у Польщі за шість днів зібрали 5 млн злотих (близько 60 млн грн) на генератори для Києва. Збір «Тепло з Польщі для Києва» організував благодійний фонд Stand With Ukraine, до якого долучилася ще низка організацій. За весь час пожертви зробили понад 40 тис. людей.

Додамо, що на тлі масштабних відключень електроенергії, відсутності опалення та води у багатьох помешканнях Києва люди почали виїжджати з міста. За словами міського голови Віталія Кличка, станом на 20 січня зі столиці виїхали 600 тис. містян.