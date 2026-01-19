Упродовж п’яти місяців підозрюваний таємно знімав пенсію жінки

Чернівчанин протягом п’яти місяців примушував літню жінку до жебракування. Він викрав її документи, поселив її в одному зі своїх помешкань і давав гроші на харчування. За це пенсіонерка мала заробляти для нього, просячи милостиню на вулицях обласного центру.

Жебрацтвом 76-річна буковинка займалася із весни 2025 року. Тоді жінка познайомилася зі 50-річним чернівчанином, повідомили в поліції Буковини у понеділок, 19 січня. Літня жителька розповіла, що перебуває у нелегких життєвих обставинах, не має підтримки і дому, їй не вистачає грошей.

Чоловік скористався її вразливим становищем і шляхом обману та обіцянок схилив її до жебрацтва. Коли чернівчанка погодилася, то підозрюваний перевіз її до свого місця проживання. Там він утримував потерпілу, забезпечуючи їжею та житлом, однак щоденно змушував просити гроші у перехожих.

Щоб люди кидали більше милостині, підозрюваний посадив жінку на колісне крісло. Усі зібрані гроші він забирав собі. Крім того, підозрюваний організував перевипуск особистих документів жінки, а згодом незаконно заволодів ними. Також він отримав доступ до пенсійної банківської картки буковинки та користувався нею без дозволу власниці. Упродовж п’яти місяців підозрюваний таємно знімав її пенсію та розраховувався за товари й послуги. Загалом він використав 15 тис. грн.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за трьома статями КК України, а саме за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 1 та 3 ст. 357 (викрадення, привласнення документів, заволодіння ними шляхом шахрайства) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.