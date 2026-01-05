У Чернівцях оприлюднили перелік храмів, де відбудеться святкове освячення води на Водохреще, 6 січня. У деяких церквах священники на прохання парафіян двічі святитимуть воду. Про це повідомляє «Суспільне.Чернівці».

У Кафедральному храмі Преподобної Параскеви Православної церкви України, що розташований на вулиці Заньковецької, 24, освячувати воду будуть о 8:30 та об 11:00.

Святитимуть воду також в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Руській, 28. Там літургії відбудуться:

о 07:30 – Літургія та йорданське освячення води;

о 9:00 – Утреня;

о 10:00 – Літургія та освячення води.

У храмі Трьох Святителів ПЦУ, що розташований на вулиці Коцюбинського, 2, літургія розпочнеться о 9:00, а опісля відбудеться освячення води.

Святитимуть воду на Водохреще і у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на проспекті Незалежності, 141:

о 9:00 – Божественна Літургія;

о 10:30 – освячення води.

Щодо спеціально відведених місць для купання на Водохреще, то у 2026 році у Чернівцях їх не облаштують через безпекову ситуацію. Додамо, що в попередні два роки таких місць для купання взимку також не було.