Найбільшу кількість звернень зафіксували 5 лютого

Прокуратура Чернівців розпочала розслідування масового травматизму людей на вулицях під час ожеледиці на початку лютого. Серед випадків є навіть один летальний. Чоловік впав на зупинці громадського транспорту та стік кров’ю. За кілька днів в травмпункти звернулася рекордна кількість травмованих, в половини з них діагностували переломи. Правоохоронці підозрюють, що причиною могла стати службова недбалість та неналежне утримання територій міста.



Як повідомили в прокуратурі Буковини у середу, 11 лютого, підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація про численні випадки травматизму чернівчан під час ожеледиці. Окрім того, зафіксували випадок смерті чоловіка. За даними «Молодого буковинця», випадок трапився на зупинці громадського транспорту на вул. Садовій. У 59-річного чоловіка раптово розпочалася кровотеча. Швидка допомога доправила його до медичного закладу. Однак попри всі зусилля медиків, пацієнт помер у лікарні. У прокуратурі перевірятимуть, чи спричинило цю смерть неналежне утримання території і чи чоловік отримав смертельну травму через падіння.

Також 5 лютого до травмпункту обласної Чернівецької лікарні швидкої медичної звернулася рекордна, як для Чернівців, кількість пацієнтів. За словами лікарів, за десятки років це найбільша кількість звернень.

«Зі слів чергової медсестри, за 20 років, відколи вона працює, це найбільша кількість звернень. Каже, було найбільше 92, але щоби 99 – це вперше за її пам'яті. Із них – 57 із переломами. І це лише йдеться про звернення до травмпункту для дорослих. Бо зазвичай у нас 30–40 звернень за добу. Ну, максимум до 50 може бути», – зазначив керівник закладу Ігор Ілащук.

В прокуратурі додали, що всі дані про травмованих будуть аналізувати і перевіряти, чи люди травмувалися через можливе неналежне утримання території. Також слідчі встановлять всі відповідальні обслуговуючі фірми чи комунальні підприємства, які мали доглядати територію і, при ожеледиці, посипати тротуари протиожеледною сумішшю. Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Додамо, що журналісти медіа «Наші гроші» за тиждень до масового травматизму у Чернівцях писали про те, що чернівецьке комунальне підприємство «МіськШЕП» замовило сіль для посипання доріг та тротуарів за найдорожчою ціною в Україні. Комунальники закупили 1650 тонн технічної солі по 3697 грн за тонну. Загалом за неї віддали 6,10 млн грн.

У міській раді Чернівців 6 лютого відреагували на розслідування і заявили, що «МіськШЕП» технічну сіль замовило ще у грудні 2025 року, однак дуже швидко використало її. Тому оголосили додаткові тендери. «Зараз ми в непростій ситуації: запаси за договором 2025 року вичерпано. За новим контрактом солі отримуємо недостатньо — постачальник не справляється через проблеми з доставкою. Зараз ми змушені економити, посипаємо сіллю виключно на найбільш важливих ділянках. На решті вулиць посипаємо піщаною сумішшю. Це вимушений крок, але наразі це єдиний доступний спосіб зробити дороги менш слизькими», – додали в Чернівецькій міській раді.

Щодо розпочатого кримінального провадження через масове травмування людей на вулицях, то у міській раді наразі цю ситуацію ще не прокоментували.