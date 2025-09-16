Сильна злива пройде вночі з 16 на 17 вересня

У Чернівцях синоптики прогнозують сильну зливу та грозу до кінця доби вівторка, 16 вересня. Сильні опади також йтимуть уночі не лише в місті, але й в області. Рятувальники закликають не виходити без потреби на вулицю, а автомобілі не залишати біля дерев та рекламних конструкцій.

У Чернівцях та області на 16 і 17 вересня оголосили штормове попередження – рівень небезпечності – 1, жовтий. Очікуються дощ, град, грози та пориви вітру 15-20 м/с. Як повідомляє Чернівецький обласний центр з гідрометеорології, до кінця дня 16 вересня погода буде мінливою – очікуються значні опади, грози та шквали вітру. Температура повітря коливатиметься від +20° до +25°.

У середу, 17 вересня, в області і місті вночі очікуються значні дощі, вдень – гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температуру прогнозують вночі прогнозують від +9° до +14°, у горах – +10-15°, а вдень до +20°.

У четвер, 18 вересня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +10-12°, у горах – +3-8°, а вдень до +20°.

Погода в пʼятницю, 19 вересня, у Чернівцях буде хмарною. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря складатиме +8-13°, у горах – +3-8°, а вдень до +23°.