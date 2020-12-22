У Червонограді водій запропонував поліцейським гроші, щоб уникнути відповідальності за водіння в стані алкогольного сп'яніння. За інформацією поліції, у понеділок, 21 грудня, о 18:50 до них надійшло повідомлення від небайдужих мешканців про те, що на вул. Героїв Майдану невідомі особи, перебуваючи в автомобілі Fiat Doblò, розпивають алкогольні напої та порушують порядок.

«Патрульні, які прибули за вказаною адресою, виявили автомобіль неподалік від місця події та зупинили його. Як встановили правоохоронці, за кермом перебував 47-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння», – повідомили у поліції.

Коли поліцейські запропонували водію пройти перевірку на стан сп'яніння, він відмовився. Натомість, чоловік запропонував правоохоронцям хабар. Попри попередження поліцейських про відповідальність за такі дії, він залишив гроші у салоні службового автомобіля.

На водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. До слова, цього водія не вперше притягують до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння. Це вже другий такий випадок упродовж року.

Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили грошові кошти, проте в поліції наразі не називають суми. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує штраф, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або навіть позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.