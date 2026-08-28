Біля території Румунії затонуло комерційне судно PROGRESS IV

У Чорному морі біля території Румунії затонуло комерційне судно PROGRESS IV, яке прямувало з українського порту Рені до Туреччини. За попередніми даними, корабель міг зазнати удару безпілотника. Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомило видання Digi24.

Після інциденту румунські рятувальники спільно з екіпажем іншого торговельного судна евакуювали всіх 12 людей, які перебували на борту. За даними очільника румунської Профспілки вільних моряків Адріана Міхелчою, серед членів екіпажу було восьмеро громадян України та четверо громадян Азербайджану.

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Один із моряків отримав тяжку травму руки та був доставлений до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

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Судно перевозило цукор і горох, легкозаймистих вантажів на його борту не було.

Президент Румунії Нікушор Дан закликав не робити передчасних висновків щодо обставин інциденту. Він підтвердив, що судно зазнало удару та, ймовірно, затонуло, однак наразі невідомо, хто саме завдав удару і якою зброєю.

«У корабель вдарили, і він, схоже, затонув, але наразі ми не знаємо, хто вдарив та чим. Буде проведено розслідування, все буде встановлено, але не варто займатися спекуляціями», – заявив Дан.

Румунські правоохоронці вже розпочали кримінальне розслідування обставин затоплення судна.

Нагадаємо, у травні 2025 року біля узбережжя індійського штату Керала через повінь затонув контейнеровоз під прапором Ліберії, на борту якого перебували 24 члени екіпажу, зокрема громадяни України. Судно перевозило 640 контейнерів, 13 із них містили небезпечні вантажі. Контейнеровоз почав тонути ввечері 24 травня, а наступного дня перекинувся. На сигнал лиха відреагували ВМС Індії та рятувальники – 21 члена екіпажу вдалося врятувати одразу, ще трьох евакуювали після того, як судно почало перекидатися.