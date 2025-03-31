Смертельна аварія сталася 30 березня у селі Привільне Дубенського району

У неділю, 30 березня, у селі Привільне Дубенського району сталася ДТП. Унаслідок зіткнення легковика та мінівена загинула 48-річна пасажирка Volkswagen Golf. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 14:30 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf, 53-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Tourneo під керуванням 33-річного киянина.

«Унаслідок ДТП загинула пасажирка Volkswagen Golf, 48-річна жителька села Бортниця Дубенського району. Крім того, травмувалися обидва водії. Водія автомобіля Volkswagen із переломами, забоями та політравмою госпіталізували у реанімацію, а у водія мінівену діагностували травму голови та перелом руки», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.