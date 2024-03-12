Потерпілих госпіталізували в різні лікарні у Львові та області

У вівторок, 12 березня, у селі Прилбичі Яворівського району сталась ДТП з рейсовим автобусом «Львів – Липовець» і легковиком. Аварія трапилася близько 17:40. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

Маршрутка, в якій було 15 пасажирів, зіштовхнулась з автомобілем Volkswagen і перевернулась. На місці аварії працювали сім бригад медиків, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Чотирнадцятьох потерпілих, в тому числі 17-річну дитину, із травмами різного ступеню госпіталізовано в медичні заклади Львова та області. Двоє пасажирів (в тому числі дитина) госпіталізації не потребували», – повідомили медики.

Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком біля села Прилбичі

У поліції кажуть, що встановлюють обставини події та збирають інформацію про точну кількість потерпілих та їхній стан. Детальніше про це буде відомо 13 березня зранку.

Як повідомляв ZAXID.NET, 12 березня в аварії з автобусом біля Івано-Франківська загинули двоє людей.