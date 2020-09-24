Новий епідполіл запрацює з 28 вересня

Державна комісія ТЕБ і НС під час позачергового засідання 24 вересня переглянула рівні епідемічної небезпеки в регіонах України. Зокрема Львів залишили у «жовтій» зоні, натомість Пустомитівський і Перемишлянський райони, які були у «червоній» зоні, перевели у «помаранчеву».

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, новий епідподіл запрацює з понеділка, 28 вересня. Регіони з червоним рівнем епіднебезпеки переглянуть за 14 днів.

До «червоної» зони епідемічної небезпеки на Львівщині не віднесли жоден район, натомість до помаранчевий рівень встановили у Бродівському, Золочівському, Перемишлянському, Пустомитівському та Сокальськоум районах.

У «жовтій» зоні залишили Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області. Решта районів увійшли до «зеленої» зони за рівнем поширення Covid-19.

Як писав ZAXID.NET, що з 14 вересня Пустомитівський район, до якого входить більшість передмістя Львова, та Перемишлянський район, віднесли до «червоної» зони епідемічної небезпеки, а з 22 вересня у цих районах посилили карантинні обмеження.

Більше про обмеження, які діятимуть у «помаранчевій», «жовтій» та «зеленій» зонах, можна переглянути на інфографіці МОЗ.