Галина Нарівна раніше виконувала обов'язки керівниці адміністрації

У Франківському районі Львова призначили нову голову адміністрації – Галину Нарівну (Шарко). Її 20 січня представив колективу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, повідомляє ЛМР. Досі Галина Нарівна виконувала обов’язки голови Франківської РА, а до того працювала на посаді заступниці голови району.

«Зараз Франківський район, як і кожен район міста, має багато викликів – від питання проходження зимового періоду (стійкості, снігопадів), підтримки ОСББ, відновлення будинків після атак ворога, економічного розвитку, до розвитку інфраструктури та доступності. Бажаю успіхів», – зазначив Андрій Москаленко.

Попередня керівниця Франківської районної адміністрації Оксана Пригода у квітні 2025 року очолила міський департамент житлового господарства та інфраструктури.

Галина Нарівна закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету та Львівський регіональний інститут державного управління (спеціальність – «публічне управління»). Навчалася у Школі публічного управління УКУ. Працювала в департаменті економічної політики Львівської міської ради.