ДТП за участі двох BMW сталася у дворі по вул. Героїв Миколаєва

Івано-Франківський міський суд визнав директора ПП «Гал-Комфорт» Андрія Гулича винним у порушенні правил при утриманні доріг. За аварію, яка сталася на нерозчищеній від снігу дорозі, керівнику управляючої компанії призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 17 лютого, 25 грудня 2024 року у дворі по вул. Героїв Миколаєва в Івано-Франківську сталася ДТП за участі двох BMW. У той день на дорозі була ожеледиця і вона не була розчищена від снігу.

Андрій Гулич не з’явився в судове засідання. Дослідивши матеріали справи, суддя Дмитро Руденко визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць) і призначив йому 850 грн штрафу.

Зазначимо, що ПП «Гал-Комфорт», засноване у 2008 році, є однією з найбільших управлінських компаній Івано-Франківська і надає послуги власникам більш ніж 5400 квартир.