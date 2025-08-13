Франківець з розладом особистості накинувся на водія з ножем

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Тараса Ващука винним у погрозі вбивством водієві тролейбуса і призначив йому рік пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 серпня, інцидент стався ввечері 15 січня 2025 року у тролейбусі КП «Електроавтотранс» під час зупинки на вул. Олени Косілевської. Обвинувачений вирішив вийти через передні двері, що заборонено правилами користування міським пасажирським транспортом. Почувши відмову, Тарас Ващук вийняв ножа і спрямував у напрямку водія тролейбуса, погрожуючи його вбити.

Під час судового засідання франківець визнав свою вину, запевнив, що такого більше не повториться, попросив вибачення в потерпілого і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що обвинувачений не був раніше судимим і перебуває на стаціонарному лікуванні у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров’я з діагнозом розладу особистості.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Тараса Ващука винним у погрозі вбивством призначила йому рік пробаційного нагляду. На вирок можуть подати апеляцію.