Мешканець села Станіславка Подільського району Одеської області, що розташоване на кордоні із придністровським районом Молдови, виявив у воротах свого гаража кульовий отвір. Як пише місцевий сайт «Думська», на думку правоохоронців куля прилетіла з боку окупованої Росією частини Молдови.

Як повідомляється, інцидент стався вчора вдень.

Чоловік повідомив про те, що трапилося прикордонників, які, оглянувши місце події, припустили, що куля прилетіла з суміжного боку: нещодавно в окупованій частині Молдови (так званої ПМР) проходили військові навчання за участю російського контингенту, відомого як Оперативна група російських військ.

Окрім іншого, російські військові відпрацьовували стрілянину по мішенях.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія готує провокацію проти своїх військових, у якій планує звинуватити українську армію. Її можуть влаштувати у невизнаному Придністров’ї.