Любомир Пасічник наголосив на важливості взаємної підтримки та відповідальному ставленні кожного до своєї справи

У середу, 4 лютого, представили нового начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області. Ним став полковник служби цивільного захисту Любомир Пасічник. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини.

«Любомир Пасічник окреслив ключові напрями своєї роботи. Він наголосив на зміцненні команди, підвищенні ефективності роботи та рейтингу служби, а також на постійній готовності Львівського гарнізону до реагування на надзвичайні ситуації», – зазначили у повідомленні.

Досі Любомир Пасічник тимчасово виконував обов’язки начальника Головного управління і керував управлінням цивільного захисту та превентивної діяльності.

46-річний Любомир Пасічник закінчив Львівське пожежно-технічне училище МВС України та Львівський інститут внутрішніх справ. Останні 10 років працював на керівних посадах різних управлінь ДСНС у Львівській області. З вересня 2025 року – начальник управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Львівській області та заступник керівника ГУ ДСНС.

Попереднім керівником ГУ ДСНС Львівщини від 2019 року був Юрій Кагітін.