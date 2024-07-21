25-річного львів’янина з переохолодженням госпіталізували до лікарні

Прикордонники знайшли 25-річного львів’янина біля кордону з Румунією – чоловіка з переохолодженням госпіталізували до лікарні. Окрім цього, протягом суботи прикордонники затримали майже 20 ухилянтів.

Як вказано у повідомленні прикордонників за 21 липня, інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного львів’янина за 700 метрів до кордону з Румунією. Через дощ, який не припинявся усю ніч, львів’янин був геть мокрий та виснажений.

Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де його госпіталізували, діагностувавши загальне переохолодження організму. За даними прикордонників, він хотів незаконно перетнути кордон.

Загалом впродовж суботи, 20 липня, прикордонники затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії. Крім переохолодженого львів’янина серед порушників було п’ятеро жителів Київщини, троє – Дніпропетровщини, по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців, по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.

Стосовно правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».