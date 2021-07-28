Отруєння сталося у готелі Bugaz Sea View в Одеській області

У готелі Bugaz Sea View в Одеській області сталося масове отруєння дітей. Девʼять дітей віком до 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.

«За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей», – повідомили у службі.

Дітей відвезли до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні.

Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з подальшим проведенням лабораторних досліджень.

«Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє одеський сайт «Думська», попередньо встановлено, що захворіли діти, які прибули на відпочинок з Києва. Всього в групі відпочиваючих – 90 дітей. Вони проживали в готелі Bugaz Sea View, що належить ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП». Харчувалися в ресторані цього готелю.

ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» зареєстровано в Одесі. Власником вказангий Олександр Пустовіт, директором – Сергій Северин.

У мережу Black Sea Hotel Group, більш відому під брендом «Чорне море», входить шість готелів.