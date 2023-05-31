Владислав Трубіцин виїхав за кордон за дозволом Кирила Буданова

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що справді надали обвинуваченому в хабарництві депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину лист для виїзду із країни. При цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої силової структури, але не назвали її, інформує «Радіо Свобода».

«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел «Схем» в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

Журналістам вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України.