Повернутися з «відрядження» Трубіцин мав 25 травня

Звинувачений у хабарництві депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин 13 травня покинув Україну напередодні судового засідання, де розглядають його справу. Депутат призовного віку зміг перетнути кордон завдяки листу очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, повідомили у середу, 31 травня, журналісти проекту «Схеми».

За даними розслідувачів, Владислав Трубіцин виїхав у Польщу на власному авто зі Львівської області за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Назад до України депутат-хабарник не повернувся.

«За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук. Для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року», – повідомили журналісти «Схем».

За даними журналістів, у листі Кирило Буданов звернувся до Дейнеки із проханням посприяти безперешкодному перетину кордону для депутата КМДА у відрядження. За текстом документа, законне відрядження Владислава Трубіцина мало закінчитися 25 травня 2023 року.

Разом з Трубіциним дозвіл на перетин кордону отримали причетні до депутата Юрій Лихачов та Руслан Шапіро. Обидва чоловіки не погодилися спілкуватися з журналістами.

У ДПСУ підкреслили, що служба діє в межах норм чинного законодавства, в тому числі під час пропуску громадян через кордон в період дії правового режиму воєнного стану, а даних про Владислава Трубіцина та інших причетних в речника ДПСУ немає, оскільки таку інформацію заборонено розповсюджувати.

«Також "Схемам" вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року», – повідомили журналісти.

У Міноборони ситуацію не прокоментували. Зазначимо, що Трубіцин перед судовим засіданням мав попередити суд про причину своєї неявки, проте цього він не зробив. Крім того, депутат вже двічі не з'являвся на судовому засіданні.