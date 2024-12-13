СБУ затримала учасників ворожих груп, коли вони фотографували ППО

СБУ та Нацполіція повідомили у п’ятницю, 13 грудня, про затримання у Харкові неповнолітніх, які шпигували для ФСБ Росії під виглядом квест-гри.



Російські спецслужби вигадали нову технологію для втягнення неповнолітніх українців у злочинну діяльність під виглядом квест-ігор. Внаслідок багатоетапної спецоперації у Харкові правоохоронці затримали дві агентурні групи ФСБ, які складалися вийнятково із дітей віком 15 і 16 років.

«Неповнолітні виконували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів. Для маскування підривної діяльності обидва ворожі осередки діяли окремо один від одного», – йдеться у дописі.



За правилами квест-гри діти отримували від росіян геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості. Надалі російські військові використовували ці дані для ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали учасників ворожих груп, коли вони фотографували ППО, що захищає Харків. Згодом слідчі з’ясували, що підлітки також отримали завдання підпалити трансформатори, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Організатору однієї з ворожих груп повідомили про підозру за диверсію, йому загрожує довічне ув’язнення. Зв’язковим агентурних груп виявився співробітник поліції Краснодарського краю, який співпрацює з російською спецслужбою. Йому готується заочна підозра.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що на Дніпропетровщині затримали 20-річного та 23-річного інформаторів Росії, які готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці.