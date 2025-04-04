Внаслідок влучань у житлову забудову виникли пожежі

У четвер, 3 квітня, ввечері російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 5 мешканців. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, починаючи з 21:58 у Харкові почали лунати звуки вибухів. Влучання зафіксували у Новобаварському районі міста, зокрема, спалахнула пожежа у двоповерхому будинку та в багатоповерхівці.

«Внаслідок ворожого удару зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м2, загорання семи автомобілей та двох квартир на загальній площі 70 м2», – уточнив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом у ДСНС України повідомили, що внаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м2 квадратних.

Станом на ранок 4 квітня стало відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки, ще 35 мешканців отримали поранення.

Доповнено о 10:49. Синєгубов повідомив, що кількість загиблих унаслідок російської дронової атаки зросла до пʼяти. У лікарні помер 88-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, у Харкові в середу, 2 квітня, російський безпілотник «Молнія» влучив у 16-поверховий будинок. Повідомляли про 4 постраждалих.