У Харкові затримали псевдоправоохоронців, які займалися розбоєм

Зловмисники видавали себе за працівників правоохоронних органів

Прокуратура Харківської області спільно з Національною поліцією викрила п'ятьох харків'ян - чотирьох чоловіків і жінку - які підозрюються в організації схеми здійснення розбійних нападів під виглядом правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Працівники прокуратури встановили, що зловмисники разом із хлопцем-спільником, який призначав побачення через сайти знайомств, приходили на зустріч видаючи себе за співробітників правоохоронних органів. Псевдоправоохоронці показували службові посвідчення і повідомляли жертві, що хлопець, який прийшов на побачення - неповнолітній і за це загрожує кримінальна відповідальність. Але, якщо людина заплатить їм гроші, зможе уникнути і відповідальності, і покарання.

За інформацією прокуратури, один з чоловіків, у якого таким чином вимагали 30 тис. грн, платити відмовився. Тоді псевдоправоохоронці звалили його на підлогу, зв'язали і стали вимагати віддати гроші і золото, які є в квартирі.

Учасникам групи оголосили підозру у скоєнні розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України). Вирішується питання про оголошення підозри ще за кількома статтями Кримінального кодексу України. Встановлюється і причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. За місцем проживання підозрюваних і в їх автомобілях проведені обшуки. Прокуратура звернулася до Київського райсуду Харкова з вимогою взяти зловмисників під варту. Триває досудове розслідування.