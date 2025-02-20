Зловмисник обіцяв вплинути на керівництво Бюро з метою незаконного працевлаштування

У Харкові викрили та затримали місцевого мешканця, який пропонував працевлаштування на посаду слідчого у Державному бюро розслідувань за 20 тис. доларів. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення, повідомили в пресслужбі ДБР в четвер, 20 лютого.

Слідчі з’ясували, що підозрюваний, який останні шість років офіційно був безробітній, через знайомих знайшов громадянина, що хотів отримати посаду в ДБР. Шахрай запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким клієнт без проблем виграє конкурс та успішно складе іспит в Бюро.

«Окрім того, він [зловмисник] обіцяв, що на період домовленостей чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації», – ідеться в повідомленні.

19 лютого зловмисника затримали під час одержання 10 тис. доларів хабаря. Шахрай прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Як встановило ДБР, попри офіційне безробіття, затриманий користувався кількома елітними автомобілями.

Харків’янину повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.