Росіяни покинули документи на території гаражного кооперативу під час відступу з Херсона

У Херсоні СБУ знайшла списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами. Також виявили документи, у яких окупанти документували факти знущань над місцевими та грабування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків». Росіяни покинули ці документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі з Херсона від контрнаступу Сил оборони.

У прес-службі СБУ повідомили, що серед виявлених документів – власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційну співпрацю з ФСБ, справи агентурного вивчення, повідомлення про результати виконання ворожих завдань, а також «протоколи обшуків» у помешканнях херсонців. Співробітники СБУ виявили також задокументовані факти викрадення і катування потерпілих та пограбування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків».

«За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону», – повідомили в СБУ.

Також ворожі агенти допомагали окупантам переслідувати місцевих жителів за сфабрикованими «кримінальними справами».

Фото СБУ

За інформацією спецслужби, поплічники окупантів були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8».

«Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку», – зазначено у повідомленні.

Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.