У Ходорові 37-річний безпритульний пограбував та поранив ножем літнього чоловіка

Безпритульний поранив ножем та пограбував літнього чоловіка

Подія сталася у неділю, 19 травня. У Ходорові поблизу залізничного вокзалу на 61-річного мешканця Жидачівського району напав чоловік. Він наніс йому тілесні ушкодження, відібрав два мобільні телефони, гроші і особисті речі.

«У Жидачівське відділення поліції 19 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що у хірургічне відділення лікарні госпіталізували 61-річного мешканця одного із сіл району. У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, проникаюче поранення живота та інші тілесні ушкодження», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, близько 8:00 у місті Ходорів поблизу залізничного вокзалу на потерпілого напав раніше судимий 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Зловмисник почав вимагати у чоловіка гроші, а коли той відмовив, побив його та наніс удар ножем у живіт, після чого відібрав два мобільні телефони, гроші та інші особисті речі.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.