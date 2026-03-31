Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення

Поліцейські викрили схему розтрати 2,8 млн грн бюджетних грошей під час капітального ремонту в Кам’янці-Подільському. Підозри вже оголосили 14 людям, серед яких – депутати міськради. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили пресслужби прокуратури та поліції області.

За даними слідства, організував схему директор одного з департаментів і депутат Кам’янець-Подільської міської ради. До неї він залучив свого заступника, старшого інспектора, ще одного депутата, який має бізнес із виготовлення тротуарної плитки, виконроба та інших людей.

Упродовж березня–грудня 2023 року учасники створювали видимість проведення законних закупівель. Насправді тендери не відбувалися, а підрядників визначали заздалегідь серед наближених компаній. В офіційні документи регулярно вносили неправдиві дані.

За інформацією правоохоронців, під час ремонту тротуарних доріжок та укладання плитки підрядники використовували неякісні матеріали та зменшували обсяги виконаних робіт. Частину отриманих грошей передавали організатору. Загалом було укладено 29 договорів на виконання робіт.

Наразі суму збитків оцінюють у 2,8 млн грн. За окремими договорами ще тривають експертизи, щоб встановити остаточні суми.

Дев’ятьом учасникам групи повідомили про підозру за фактами привласнення та розтрати майна з використанням службового становища, а також службового підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Ще двом людям інкримінують пособництво, а трьом – вчинення злочинів за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.