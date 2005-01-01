У Китаї контрабандисти доправили до країни дронами смартфони на $80 млн

За одну ніч дрони доставляли до 15 тис. одиниць товару

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 12:041590

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У Китаї контрабандисти доправили до країни дронами смартфони на $80 млн
фото Reuters
Офіцерт гонконгської поліції пояснює схему контрабанди дронами

Митна служба Китаю затримала групу контрабандистів, які незаконно ввозили до країни смартфони iPhone за допомогою дронів. Про це інформує Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, контрабандисти незаконно ввезли техніки на суму близько $80 млн. Китайські митники повідомили, що підозрювані перевозили до 15 тис. пристроїв за одну ніч.

Ввезення телефонів відбувалось через кордон з Гонконгу в сусіднє місто Шеньчжень. Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю.

Співробітники митниці повідомили, що це перший випадок у їхній діяльності, коли дрони використали для контрабанди смартофонів.

За даними правоохоронців, зловмисники прикріплювали до безпілотника невеликі сумки з смартфонами, які переправляли у Шеньчжень.

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