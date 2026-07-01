Чотирьох фігурантів оборудки взяли під варту

У Києві викрили угруповання, яке масово завозило автомобілі з-за кордону під виглядом допомоги Силам оборони. Фігуранти ввезли понад 3000 автомобілів, які потім продавали, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора у середу, 1 липня.

Правоохоронці встановили, що схему налагодили двоє організаторів автобізнесу. Вони використовували реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб, які начебто допомагають ЗСУ, щоб продавати машини з-за кордону.

«Отримавши документи, печатки та електронні підписи цих фондів, від їх імені на митницю подавались документи, згідно з якими ввезені злочинною групою автомобілі визнавались гуманітарною допомогою та мали передаватись військовим частинам. Відтак ці автомобілі звільнялись від митних платежів. Насправді ж підозрювані ввозили машини в Україну виключно з метою продажу і до ЗСУ їх не передавали», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, автомобілі продавали через автомайданчики, рекламуючи їх у соцмережах. Під виглядом гуманітарки фігурантам вдалося завести до України понад 3000 авто.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили документи благодійних фондів та вісім автомобілів, які завезли під виглядом допомоги ЗСУ. Організаторів автобізнесу та двох їхніх пособників затримали та повідомили про підозру в контрабанді й відмиванні грошей за змовою (ч. 2 ст. 201-4 ККУ, ч. 2, ст. 209 ККУ).

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Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 6,6, 2,3 та 1,6 млн грн. Наразі триває розслідування для встановлення інших учасників угруповання.