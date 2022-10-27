У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Так, у Києві з’явилися вулиці на честь полеглих захисників України: військового Дениса Антіпова, фотокореспондента Макса Левіна, актора Павла Лі, генерала Сергія Кульчицького, а також вулиці Івана Драча та Левка Лук’яненка та провулок Кузьми Скрябіна.

Відповідні рішення у четвер, 27 жовтня, під час засідання ухвалили депутати Київради, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ось деякі з перейменувань, які ухвалила Київрада:

вул. Славгородська – вул. ім. загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;

вул. Карла Маркса – вул. Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська – площа Васильківська;

вул. Пушкінська – вул. Євгена Чикаленка;

вул. Некрасівська – вул. Івана Драча;

вул. Краснодарська – вул. Ґолди Меїр;

вул. Астраханська – вул. Кастуся Калиновського;

вул. Багратіона – вул. ім. Максима Левіна (фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом);

провулок Московський – провулок Павла Лі (актора, який загинув в Ірпені);

провулок Олександра Бестужева – провулок Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бреста – площа Чорнобаївська;

вул. Маршала Тимошенка – вул. Левка Лук’яненка;

вул. Олександра Матросова – вул. Генерала Кульчицького (українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську).

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці кияни обирали у додатку «Київ Цифровий». На рейтингове електронне голосування було винесено 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Назви, які отримали найбільшу підтримку киян, передали на голосування депутатів Київради.

Нагадаємо, що раніше на Оболоні з'явилася вул. Героїв полку «Азов», яка замінила вул. Маршала Малиновського.