У Києві службовий собака допоміг поліції затримати злодіїв, які пограбували таксиста

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 15:076460

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У Києві службовий собака допоміг поліції затримати злодіїв, які пограбували таксиста
фото МВС
За півгодини пес привів оперативників у квартиру зловмисників

Правоохоронці Дарницького управління поліції Києва завдяки службовій вівчарці затримали двох зловмисників 32 і 44 років, один з яких виявився громадянином іншої держави. Про це сьогодні повідомила прес-служба відділу комунікації Нацполіції Києва.

Як зазначається, двоє чоловіків обікрали таксиста і зникли. Через півгодини їх затримали за місцем проживання. Слід узяв службовий собака правоохоронців, який привів поліцейських у квартиру зловмисників, де вони ховалися.

У поліції повідомили, що в неділю вранці до чергової частини Дарницького управління поліції звернувся водій таксі з повідомленням про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група управління. Потерпілий розповів поліцейським, що повертався з останнього виклику. Його зупинили двоє молодих чоловіків, яких він привіз за вказаною адресою. Висадивши пасажирів, він виявив відсутність своєї виручки.

Крім того, для розшуку злодіїв залучалися кінологи. Службова вівчарка знайшла слід злочинців. Менше ніж за півгодини пес привів оперативників у квартиру зловмисників, де поліцейські їх і затримали. Ними виявилися безробітні 32-річний місцевий житель і 44-річний громадянин іншої держави, який приїхав в гості до товариша. Правопорушники зізналися у скоєному злочині.

Зараз слідчий відділ управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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