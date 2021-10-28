Столичні оперативники затримали серійного крадія ноутбуків із навчального закладу, в якому він працював вчителем.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, під час інвентаризації працівники навчального закладу на вулиці Вікентія Беретті виявили відсутність 19 ноутбуків, про що відразу повідомили в поліцію.

Поліцейські перевірили ломбарди, виявили викрадену комп'ютерну техніку та встановили особу, причетну до злочину.

«Ми з'ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев'ятнадцяти крадіжок ноутбуків. Своїми діями він завдав школі збитків на суму шістдесят три тисячі гривень», – повідомили правоохоронці.

У поліції зазначають, що розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.