Правоохоронці затримали організатора схеми під час одержання хабаря

У Києві затримали адвоката, який торгував фіктивними довідками для військовозобов’язаних. До схеми він залучив ще одного юриста і трьох лікарів. Про це у вівторок, 19 серпня, пише Служба безпеки України.

Під час обшуків на роботі та вдома у фігурантів виявили готівкою понад 7 млн грн, 250 тис. доларів і 16 тис. євро. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

Щоб гарантувати військовозобов’язаним відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медичні висновки про нібито наявні в клієнтів тяжкі діагнози.

«Учасники схеми діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів. Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам “бронь” через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов Києва», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора оборудки, коли він одержував новий транш хабаря.

Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – оголосили підозру за кількома статтями КК України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх зловмисників.