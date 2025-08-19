У Києві викрили адвокатів й лікарів на продажі довідок для ухилянтів
У фігурантів виявили понад 17 млн грн готівкою
У Києві затримали адвоката, який торгував фіктивними довідками для військовозобов’язаних. До схеми він залучив ще одного юриста і трьох лікарів. Про це у вівторок, 19 серпня, пише Служба безпеки України.
Під час обшуків на роботі та вдома у фігурантів виявили готівкою понад 7 млн грн, 250 тис. доларів і 16 тис. євро. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.
Щоб гарантувати військовозобов’язаним відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медичні висновки про нібито наявні в клієнтів тяжкі діагнози.
«Учасники схеми діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів. Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам “бронь” через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов Києва», – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали організатора оборудки, коли він одержував новий транш хабаря.
Наразі затриманому і двом його спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – оголосили підозру за кількома статтями КК України:
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх зловмисників.