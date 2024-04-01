У Києві затримали власника підприємства, що допомагало росіянам виробляти «зуби дракона»

У Києві затримали власника кількох бердянських підприємств, який постачав росіянам будматеріали для виготовлення фортифікаційних споруд. Про це 1 квітня повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що співпрацювати з окупантами підприємець почав після захоплення Бердянська, що в Запорізькій області. Через підлеглих він перереєстрував своє товариство за російським законодавством, а сам переїхав до Києва та звідти дистанційно керував незаконним бізнесом.

За даними слідства, підозрюваний постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на півдні. Насамперед йдеться про виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, відомих як «зуби дракона». Під час обшуку в його помешканні виявили документи та інші речові докази діяльності на користь РФ. За клопотанням прокуратури підприємця взяли під варту.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Санкція статті передбачає штраф до 170 тис. грн або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.