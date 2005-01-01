У Києві злочинна група виготовляла паспорти бойовикам ОРДЛО для «легалізації» в ЄС

Під час обшуків оперативники СБУ знайшли вогнепальну зброю і понад 3 тис. набоїв

Служба безпеки України повідомила про затримання трьох організаторів злочинної групи, яка за пособництва співробітників Державної прикордонної служби України оформляла підробні документи для виїзду до країн ЄС особам, причетним до участі у незаконних збройних формуваннях, що діють на Донбасі. Про це у середу, 28 березня повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були, зокрема, учасники незаконних збройних формувань окупованих територій Донеччини та Луганщини, які вирішили «легалізуватися» в Європі. Злочинці вклеювали фотографії в оригінальний бланк незаконно отриманого документа з використанням неавтентичних голограм і штучним нанесенням відповідних засобів захисту паспортного документа.

Під час обшуків за місцями проживання організаторів угруповання правоохоронці виявили обладнання та оргтехніку для виготовлення таких документів, бланки, печатки, готові сфальсифіковані паспорти та інші документи з ознаками та елементами підробки, значну кількість готівки, вогнепальну зброю і понад три тисячі набоїв.

Фото: СБУ

За цим актом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Також оперативники спецслужби задокументували, що до механізму нелегальної переправки громадян до країн ЄС були причетні співробітники Держприкордонслужби.

Нагадаємо, минулого тижня ZAXID.NET писав, що на Миколаївщині викрили банду, яка підробляла паспорти для окупованих територій.