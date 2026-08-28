Трьом затриманим загрожує до восьми років ув'язнення

Правоохоронці викрили двох посадовиць Ковельської міськради та медпрацівника, які оформляли військовозобовʼязаним фіктивні документи для відстрочок від мобілізації. Усіх підозрюваних взяли під варту. Про це у пʼятницю, 28 серпня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Волинської області.

За даними слідства, підозрювані були членами комісії, створеної при управлінні соціального захисту населення виконкому Ковельської міської ради. Вона перевіряє обставини догляду за людиною та складає відповідний акт. Цей документ військовозобов’язані можуть використовувати для оформлення відстрочки від мобілізації.

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Правоохоронці встановили, що до схеми були причетні завідувач кабінету мобільної паліативної допомоги одного з медичних об’єднань, керівниця та головна спеціалістка відділу соціальних гарантій управління соціальної та ветеранської політики Ковельської міськради.

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За даними слідства, з квітня по вересень 2025 року вони вносили неправдиві дані до офіційних документів, а яких зазначали, що чоловіки призовного віку нібито доглядали за близькими, які потребували сторонньої допомоги. Загалом йдеться про 19 випадків оформлення таких актів.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.