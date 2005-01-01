У Кримінальному кодексі з'явиться нове поняття «кримінальний проступок»

Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощення процедури досудового розслідування, зокрема, було запроваджено нове поняття як кримінальний проступок нарівні зі злочином.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, до Кримінального кодексу ввели поняття –кримінально протиправні посягання, кримінальні правопорушення та кримінальні проступки.

Кримінальний проступок визначено як діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання, у виді штрафу в розмірі понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн).

Водночас розподіл злочинів залишається за тяжкістю покарань на середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, додали в поліції.