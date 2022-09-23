Окупаційна влада Криму заборонила виїздити із території анексованого півострова чоловікам без дозволу військового комісара. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«В окупованому Криму чоловікам заборонили чоловікам виїзд з без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації», – повідомили в ГУР.

Також повідомляється, що громадяни, які проживають у Криму, але не зареєстровані тут, повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування.

У разі неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв'яжуться за мобільним телефоном, пише «Українська правда» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, 21 вересня, президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів.