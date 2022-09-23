У Криму заборонили виїзд чоловіків без дозволу військкомату
Окупаційна влада Криму заборонила виїздити із території анексованого півострова чоловікам без дозволу військового комісара. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
«В окупованому Криму чоловікам заборонили чоловікам виїзд з без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації», – повідомили в ГУР.
Також повідомляється, що громадяни, які проживають у Криму, але не зареєстровані тут, повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування.
У разі неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв'яжуться за мобільним телефоном, пише «Українська правда» з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, 21 вересня, президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів.