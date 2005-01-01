У лісі на Львівщині вже добу тривають пошуки зниклого 71-річного чоловіка

СуспільствоАндрій Дрозда, 16 червня9070

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У п'ятницю, 15 червня, близько 11:00 львівські рятувальники отримали повідомлення про зниклого пенсіонера. Мешканець Львова 1947 р.н. поїхав збирати ягоди до лісу поблизу с. Стриганка Кам’янка-Бузького району.

За повідомленням прес-служби ДСНС, зниклий чоловік вирушив по ягоди ще 8 червня. Телефонного зв'язку з ним немає.

До пошуку зниклого залучили пошуково-рятувальну частину загону техічної служби ДСНС Львівщини, рятувальників із Кам’янка-Бузького районного відділу та працівників поліції.

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