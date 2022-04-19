Поліцейські спілкувалися з батьками хлопчика, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому

У селі Обава Мукачівського району в лісі загубився 4-річний хлопчик. Дитину батько залишив у машині поблизу озера, сам пішов по дрова, а коли повернувся, хлопчика на місці вже не було.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, виклик про зникнення 4-річної дитини у лісі в селі Обава на Мукачівщині правоохоронці отримали у понеділок, 18 квітня. «Жителька села Обава Мукачівського району розповіла поліцейським, що не може розшукати свого 4-річного сина. Як виявилося, хлопчик разом із татом поїхав до лісу по дрова. Чоловік на кілька хвилин залишив хлопчика самого в автомобілі неподалік озера. А коли повернувся, дитини в авто не було», — йдеться у повідомленні поліції.

На пошуки дитини негайно вирушили поліцейські, рятувальники, службовці територіальної оборони та всі небайдужі місцеві мешканці. Як уточнюють у прес-службі ДСНС Закарпаття, до пошуків зниклої дитини загалом долучилося 87 людей. Хлопчика швидко знайшли, він встиг досить далеко зайти вглиб лісу. Дитину оглянули медики та передали батькам. Життю і здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

Із самими батьками спілкуються поліцейські, щоб не допустити подібних ситуацій, в яких дитина може опинитися в небезпеці.