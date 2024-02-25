Президент Литви Гітанас Науседа під час підбиття підсумків збору

У Литві у суботу, 24 лютого, завершилась акція «Radarom!», під час якої жителі країни збирали гроші для українських військових. Протягом чотирьох тижнів акції литовці зібрали 8 млн 288 тис. євро. Про це повідомили на литовському сайті новин LRT.

Акцію зі збору грошей організували литовські журналісти, зокрема, LRT, Laisvės TV та журналістка Рита Мілюте, а також благодійні організації: Blue/Yellow, «Сильні разом».

Акція стартувала 24 січня та тривала до 24 лютого. За цей час литовцям вдалося зібрати 8 млн 288 тис. євро. На ці гроші планують закупити та доставити понад 1 100 комплектів безпеки для українських воїнів.

Комплект складається з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального антидронового комплексу. Вартість одного комплекту – 7500 євро. Все обладнання виготовлене литовськими компаніями Brolis Semiconductors і NT Service.

«Це нація, чоловіки і жінки якої б'ються на полі бою, ризикуючи своїми життями... Наш обов’язок – насамперед допомогти Україні, особливо зараз, коли особливо важко, коли, можливо, хтось втрачає оптимізм. Ми не маємо права на жодні політологічні міркування, ми повинні допомогти Україні, тому що сьогодні це абсолютна необхідність. Ми повинні допомогти, і це наш священний обов’язок», – сказав під час підсумків акції президент Литви Гітанас Науседа.

Це друга акція під назвою «Radarom!», яку організовують у Литві для збору грошей для українських військових. Минулого рогу організатори зібрали 14 млн євро. На ці гроші закупили та передали українцям 17 тактичних радарів, чотири швидкісні автомобілі для мобільних радарів та 69 протидронних комплексів та аксесуарів до них.