Литва передала Україні тисячі боєприпасів

У п’ятницю, 2 лютого, до України прибула нова партія військової допомоги від Міністерства оборони Литви. Про це у соцмережі Х повідомило литовське міноборони.

«Доставили системи детонації та тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» співпрацюватиме з чотирма литовськими інноваційними оборонними компаніями. Відповідні листи про наміри підписали у середу, 10 січня, у межах візиту президента Володимира Зеленського у Вільнюс (Литовська Республіка).

Йдеться про литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.

До слова, у середу, 10 січня, Литва також оголосила про довгостроковий пакет військової допомоги для України на 200 млн євро. Туди увійдуть бронетранспортери, боєприпаси та системи розмінування.