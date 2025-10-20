Після кількамісячної перерви автобус № 11 повернеться на маршрут у Луцьку

У Луцьку планують відновити автобусний маршрут №11, який сполучає бульвар Івана Газюка з вулицею Промисловою. Попередній перевізник відмовився від його обслуговування через нестачу водіїв, тому міська рада 20 жовтня оголосила конкурс на нового перевізника.

У липні 2025 року товариство з обмеженою відповідальністю «Бест Ленард Груп», яке обслуговувало автобусний маршрут №11, відмовилося від нього через брак водіїв. Оскільки місцеві жителі неодноразово просили відновити перевезення, виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення провести конкурс з визначення нового оператора.

Поки що тимчасовим перевізником автобусного маршруту №11 планують призначити ТзОВ «Луцьк Транс-Сервіс». Загалом на рейсі працюватиме чотири автобуси, повідомив виданню misto.media начальник відділу транспорту Віктор Главічка.

Додамо, що у конкурсі можуть брати участь міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5. До 70% транспортних засобів на маршруті мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Документи для участі у конкурсі прийматимуть до 11:00 17 листопада. Конкурс відбудеться 2 грудня 2025 року.