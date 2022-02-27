Кампанія з виготовлення «коктейлів Молотова» стартувала 26 лютого

У Луцьку виготовили близько 7 тис. «коктейлів Молотова». Втім, за словами мера міста, їх може бути ще більше, оскільки частина людей самостійно виготовляють запальні суміші та зберігають їх у себе. Крім того, на в'їздах та виїздах з міста облаштували укріплені блокпости, на яких зосереджено близько 200 протитанкових їжаків.

За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, ніч з 26 на 27 лютого минула спокійно. Він зазначив, що всі комунальні служби працюють згідно з розкладом. Також він подякував волонтерам за допомогу.

«Працює наш центр допомоги теробороні. Колосальна кількість людей приходить допомогти. Лише за вчорашній день ми прийняли 25 вантажних бусів допомоги, 30 легкових автомобілів допомоги, понад 100 людей прийшли допомогти. Дуже багато волонтерів приходять, які хочуть працювати. Така згуртованість радує нас і вселяє оптимізм», – зазначив він.

За його словами, на під'їздах до міста облаштовані укріплені блокпости, збудовані з бетонних блоків, шин та піску. Там розміщені близько 200 протитанкових їжаків, щоб не допустити ворожу бронетехніку до Луцька.

«В нас іде кампанія по виготовленню «коктейлів Молотова». Станом на цю хвилину зосереджено близько 7 тисяч «коктейлів Молотова». Однак, по тій інформації, яку мені надсилають люди, загальна кількість є значно більшою, тому що люди виготовляють і тримають «коктейлів Молотова» в себе», – зазначив він.

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