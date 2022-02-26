Особу жінки встановили, нею виявилась 35-річна мешканка Рівненської області

У Луцьку нацгвардійці затримали 35-річну жінку, яка малювала мітки у вигляді трикутника на проїжджій частині. Помітили її громадяни, вони ж звернулись до правоохоронців. На запитання, навіщо вона ставить мітки, жінка відповіла, що начебто для того, аби все було добре. Деталі цього інциденту з'ясовують правоохоронці.

Як повідомили у прес-службі військової частини 1141 нацгвардії, звернення про підозрілу жінку надійшло близько 13:10 у суботу, 26 лютого. До нацгвардійців звернулись небайдужі громадяни, які помітили, що вулиці Задворецькій у Луцьку жінка робить мітки у вигляді трикутників на проїжджій частині.

«Дану особу нацгвардійці оперативно затримали. Нею виявилася 35-річна жителька Рівненської області. Жінка не могла чітко відповісти, з якою метою прибула у Луцьк. На запитання гвардійців «Для чого ви ставите мітки?» вона сказала: "Щоб у вас все було добре"», – йдеться у повідомленні.

Жінку передали працівникам поліції для з'ясування всіх обставин.

Виявлені мітки громадян просять фотографувати та повідомляти інформацію про них в чат-бот @ukraine_avanger_bot. Мітки необхідно знищувати: закидати землею або накривати. Також про підозрілих осіб, які наносять мітки, необхідно повідомляти в поліцію за номером 102.

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