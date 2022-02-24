Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про затримання у Луцьку чоловіка, який нібито фільмував на телефон перевищення військової техніки. За інформацією Антона Геращенка, чоловіка передали в Службу безпеки України для подальших слідчих дій. Втім, після перевірки працівники СБУ не знайшли підтвердження, що чоловік займався сепаратистською діяльністю.

Першим про затримання чоловіка у Луцьку написав у своєму Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «У Луцьку поліцейські затримали пособника російських окупантів! Знімав на телефон переміщення української військової техніки. Його передали в СБУ для подальших слідчих дій», – зазначив Антон Геращенко.

Також він закликав повідомляти про підозрілих осіб у поліцію. «Якщо ви бачите, як хтось знімає переміщення української армії, дзвоніть 102, або, якщо ви фізично сильна людина, вживайте заходів, щоб затримати пособника окупантів на місці», – зазначив він.

Втім, згодом прес-служба управління СБУ області повідомила, що інформація про сепаратистську діяльність чоловіка не підтвердилась. «Співробітники СБУ здійснили перевірочні заходи. Інформація щодо сепаратистської діяльності не підтверджена», – зазначила речниця відомства Іванна Поліщук.

Станом на 14:00 до волинської поліції надійшло 25 звернень громадян про підозрілих осіб та ще 6 звернень про підозрілі автомобілі.

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