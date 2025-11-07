Портрет Ірини Вороніної-Баранської (фрагмент)

У Львівській філармонії відкрили виставку до 100-річчя письменника Миколи Петренка. Виставка «Портрет століття. Микола Петренко» віддає шану творчості непересічного представника української літератури ХХ століття.

Ідея виставки належить Анні Білоус, мисткині та невістці Миколи Петренка, яка ще за життя поета вирішила зібрати та представити всі створені митцями твори, присвячені письменнику. В експозиції представлено портрети, скульптури, фотографії та декоративні роботи, що охоплюють майже сім десятиліть. Серед них – студентський портрет авторства Генріетти Левицької (1956), маска та скульптура Теодозії Бриж (1958), твори Володимира Патика (1975), Євгена Безніска, його студентська ліногравюра (1959) і пізніший портрет (2005), а також роботи Богдана Білоуса, Євгена Клочка, Зеновія Кецала (1977), Михайла Безпальківа (2005), Валерія Нестеренка, фотографії Ірини Вороніної-Баранської та Володимира Пилип’юка, різьблена тарілка роботи Івана Луцюка та Миколи Грицюка (1985) тощо.

Виставка доповнена сімейними архівними світлинами, рукописами та особистими речами Миколи Петренка.

«Кожен із представлених творів – це не лише образ Миколи Петренка, а й портрет покоління, віддзеркалення духовної епохи, коли мистецтво, дружба й поезія були нероздільними. Виставка “Портрет століття. Микола Петренко” – це щира розмова про поета, який продовжує жити у слові, у пам’яті, у серцях і в натхненні тих, хто творив поруч і після нього», – вважає, кураторка виставки Зоріана Мірус.

Фрагмент експозиції

Виставка триватиме до 20 листопада. Також у філармонії 6 листопада відбулось урочисте погашення марки, присвяченої митцю.

А вже у неділю, 9 листопада, пройде вечір до 100-річчя Миколи Петренка. Львівські співаки, ансамблі, хори й танцювальні колективи виконають найвідоміші композиції на вірші поета, які давно стали народними. У концерті візьмуть участь Віктор Морозов, Орест Цимбала, Ірина Доля, Зиновій Карач, Марта Мальська, Ольга Томків-Верхоляк, квартет бандуристок «Львів’янки», «Людкевич-Хор», ансамбль «Високий Замок», ТанцТеатр «Життя», переможці І Фестивалю-Конкурсу «Пісня Львова».

Відбулось урочисте погашення марки, присвяченої митцю.

Микола Петренко народився у 1925 році в Полтавській області. Під час Другої світової його вивезли на примусові роботи до Німеччини. За спробу втечі відбував покарання в нацистських концтаборах. Після закінчення війни пройшов фільтраційні та трудові табори в СРСР, зокрема, на Камчатці. У неволі почав писати свої перші вірші.

У 1951 році Микола Петренко закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював у місцевих газетах, редактором Львівського телебачення, кореспондентом «Літературної України». У 1957 році вийшла перша поетична збірка «Дні юності». Загалом Микола Петренко є автором понад 100 книг: поетичних збірок, прози, п’єс, публіцистики тощо.

Микола Петренко був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва. Створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. Його романс «Намалюй мені ніч» залишається популярним і досі.