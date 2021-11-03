Пункт вакцинації облаштують у центральному ЦНАПі Львова

Цими вихідними, 6 та 7 листопада, у Львівській міській раді працюватиме тимчасовий пункт вакцинації від коронавірусу. Його облаштують у приміщенні Центру надання адміністративних послуг (пл. Ринок, 1, вхід праворуч).

Пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 18:30 (перерва із 14:00 до 15:00).

Для вакцинації можна попередньо записатись у системі Helsi або приходити без запису. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Додамо, що у Львові працюють стаціонарні та тимчасові пункти вакцинації, у них доступні вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.