Дерев'яну скульптуру «Правда» авторства художника Володимира Семківа встановили в межах «Тижня скульптури»

У четвер ввечері, 5 листопада, на пр. Свободи у Львові чоловік травмувався через нещодавно встановлену скульптуру «Правда». Потерпілий розбив голову об довгу палицю, що виступає з інсталяції на рівні людського зросту. Деталі інциденту ZAXID.NET розповів адвокат постраждалого Олег Мицик.

Інцидент стався близько 19:50. 57-річний чоловік повертався з роботи та йшов пішохідною алеєю, коли раптово вдарився об конструкцію скульптури. Він не помітив перешкоду, розташовану на рівні обличчя, через темряву та відсутність освітлення самої конструкції.

«Людина освічена, вихована, служить, твереза, носить окуляри. Кашкет на лобі з одного боку ймовірно обмежив оглядовість, з іншого – врятував від страшніших наслідків. Мій клієнт викликав швидку. Його відвезли до лікарні, де зашили голову», – розповів ZAXID.NET Олег Мицик. Прізвище та ім’я постраждалого адвокат відмовився розголошувати.

Згодом Олег Мицик написав допис на своїй Facebook-сторінці щодо цього інциденту. Адвокат вважає, що встановлення скульптури може суперечити нормам.

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«Згідно з пунктом 5.1.10 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», на пішохідних шляхах руху не допускається встановлювання будь-яких перешкод, зокрема колон, різноманітних опор, інформаційних стояків, дорожніх огорож, стовпчиків, півкуль тощо. Перелік таких об'єктів не є вичерпним. А пункт 5.5.2 цих же будівельних норм встановлює вимоги до розміщення об'єктів, нижній край яких розташований на висоті від 0,7 до 2,1 метра від рівня пішохідного шляху, та обмежує допустимі виступи таких конструкцій. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» також встановлює вимоги до облаштування тротуарів та пішохідних зон, які мають забезпечувати безпечне пересування людей», – написав Олег Мицик.

Адвокат зазначає, що для встановлення пам’ятника чи скульптури можна знайти відповідне місце – наприклад, на газоні або в тупиковій частині громадського простору, щоб пішоходи випадково не натрапляли на конструкції, які виступають за її межі.

«Мистецький задум не повинен реалізовуватися за рахунок безпеки людей. Явно не зайвими будуть питання про те, хто відповідав за прийняття рішення про встановлення цього об'єкта, хто погоджував його розміщення, хто здійснював монтаж і хто відповідає за безпеку людей у цьому громадському просторі», – наголосив адвокат.

Зазначимо, дерев'яну скульптуру «Правда» авторства художника Володимира Семківа встановили на пр. Свободи в межах «Тижня скульптури» 5 листопада. Її особливістю є довга горизонтальна чорна конструкція, яка проходить крізь дерев’яну голову та виступає за її межі.

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до куратора «Тижня скульптури» Павла Гудімова. Він розповів, що скульптуру найближчим часом посунуть ближче до освітлення.

«З понеділка там також буде огорожа. Скульптура стоїть на такому освітленому місці, але не можна зарікатися. Особливо, коли ти звик, що на тому місці нічого немає, а тут з’явилася скульптура. Співчуваю потерпілому», – сказав Павло Гудімов.

ZAXID.NET звернувся з інформаційним запитом до Першого територіального медичного об’єднання Львова, щоб дізнатися детальнішу інформацію щодо стану постраждалого, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Оновлено. Увечері, 6 листопада, Львівська міська рада повідомила, що задля безпеки пішоходів скульптуру «Правда» перемістили на освітлену бічну ділянку проспекту Свободи, де пішохідний рух менш інтенсивний. Також у мерії повідомили, що до бригад швидкої допомоги та медичних закладів міста ніхто з такою травмою не звертався. Наступного тижня скульптуру повністю заберуть із цього простору.